Ердоган підкреслив свій вищий статус на зустрічі з Путіним, - генерал Мусаєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я довго пропрацював у структурах, пов'язаних із протоколами президента. І та зустріч між Ердоганом і Путіним свідчить про зниження статусу Путіна перед турецьким президентом. Протокол дуже чітко регулює виходи на таку зустріч. Випрацювані, навіть, сигнали між протокольними службами президентів, за якими керівники повинні виходити на таку зустріч. Оскільки Ердоган після отримання сигналу по протоколу дозволив собі зупинитися і зробити вигляд, нібито він з кимось розмовляє, то це свідчить саме про таке відношення Ердогана до Путіна. Він хотів підкреслити свій вищий, ніж у Путіна, статус. Це таке особливе зауваження. І це робить не протокол, не служба охорони, а це робить сам президент", - пояснив генерал.

Альнур Мусаєв зазначив, що є глави держав, які здатні на самостійні відхилення від протоколу. Таку здатність мають британський прем'єр Джонсон, Ердоган, Трамп, які можуть дозволити такі неординарні речі, але це й неординарні особистості.

"Путін також прагне бути неординарним, але він "людина у футлярі", яка не здатна на відкрите вираження своєї власної сутності. А те, що Путін саме "людина у футлярі", показує його довгий біографічний шлях. Він, звичайно, може жартувати під час промов, але вони не відкривають його сутності", - зауважив Мусаєв.

Раніше генерал Альнур Мусаєв зазначив, що Путіну одна дорога – у безодню, він кине всю Росію у топку війни

Також генерал, екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв вважає, що російський генералітет не здатний усунути Путіна фізичним шляхом

Крім того, генерал Альнур Мусаєв висловив думку, що загроза замаху на Зеленського буде посилюватися

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