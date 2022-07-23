Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Хочу підкреслити, що генералітет не здатний усунути Путіна фізичним шляхом. Знайдуться військові середньої ланки, служби державної охорони, росгвардії, які підхоплять ситуацію і змінять режим", - зауважив Мусаєв.

Генерал також додав, що найбільш авторитетним і самостійним у російському генералітеті є Микола Патрушев.

"На засіданні радбезу він був єдиним, хто висловив іншу думку та заперечив Путіну. Це не свідчить про його самостійність - це свідчить, що він особливо впливає на події в Україні.

Шойгу та інші генерали - це посадові особи пропагандистського типу. Вони, як і Лавров, пов'язані із зовнішнім пропагандистським забезпеченням війни. Якби Шойгу і генералітет продовжували розкрадати армію Росії далі, то Україна швидше здобула б перемогу", - підкреслив Мусаєв.

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