Російський генералітет не здатний усунути Путіна фізичним шляхом, - генерал Мусаєв
Генерал, екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв вважає, якщо ситуація остаточно зайде у безвихідь - знайдуться військові структури, які змінять путінський режим
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Хочу підкреслити, що генералітет не здатний усунути Путіна фізичним шляхом. Знайдуться військові середньої ланки, служби державної охорони, росгвардії, які підхоплять ситуацію і змінять режим", - зауважив Мусаєв.
Генерал також додав, що найбільш авторитетним і самостійним у російському генералітеті є Микола Патрушев.
"На засіданні радбезу він був єдиним, хто висловив іншу думку та заперечив Путіну. Це не свідчить про його самостійність - це свідчить, що він особливо впливає на події в Україні.
Шойгу та інші генерали - це посадові особи пропагандистського типу. Вони, як і Лавров, пов'язані із зовнішнім пропагандистським забезпеченням війни. Якби Шойгу і генералітет продовжували розкрадати армію Росії далі, то Україна швидше здобула б перемогу", - підкреслив Мусаєв.
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