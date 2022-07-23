Резніков запропонував провести трибунал над воєнними злочинцями РФ у Харкові
Міністр оборони Олексій Резніков відвідав Харків і запропонував саме там провести трибунал над воєнними злочинцями РФ
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
На початку візиту Резніков відвідав бійців, які проходять лікування в харківських медичних установах.
Міністр нагородив військовослужбовців, правоохоронців, представників місцевої влади, волонтерів та співробітників комунальних служб, які з початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України не залишилися в регіоні працювати на користь та захист держави.
Під час відвідин одного з найбільш постраждалих районів Харкова - Північної Салтівки, Резніков зауважив у Facebook, що "після перемоги це було б правильне місце для трибуналу над російськими воєнними злочинцями".
- Станом на 22 липня на Харківщині росіяни за добу вбили трьох людей, 16 поранили, обстріляли будинки.
- 23 липня росіяни обстріляли центр Харкова, били з артилерії виключно по цивільних об'єктах.
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