Резніков запропонував провести трибунал над воєнними злочинцями РФ у Харкові

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

На початку візиту Резніков відвідав бійців, які проходять лікування в харківських медичних установах.

Міністр нагородив військовослужбовців, правоохоронців, представників місцевої влади, волонтерів та співробітників комунальних служб, які з початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України не залишилися в регіоні працювати на користь та захист держави.

Під час відвідин одного з найбільш постраждалих районів Харкова - Північної Салтівки, Резніков зауважив у Facebook, що "після перемоги це було б правильне місце для трибуналу над російськими воєнними злочинцями".

Станом на 22 липня на Харківщині росіяни за добу вбили трьох людей, 16 поранили, обстріляли будинки.

23 липня росіяни обстріляли центр Харкова, били з артилерії виключно по цивільних об'єктах.

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