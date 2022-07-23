Росіяни обстріляли центр Харкова
У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали удару по центральній частині Харкова, постраждала щонайменше одна людина
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у telegram.
"Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює", - написав Терехов.
- 23 липня вибухи також пролунали у Кропивницькому та Миколаєві.
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