Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у telegram.

"Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює", - написав Терехов.

23 липня вибухи також пролунали у Кропивницькому та Миколаєві.

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