Майже в усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Вибухи чутно у Миколаєві та Кропивницькому

Про це свідчить Мапа тривог України.

"Суспільне" повідомляє, що вибухи пролунали у Миколаєві. Звуки, схожі на вибухи, чутно у Кропивницькому, над містом видно дим.

За неперевіреними даними також вибухи були у Кривому Розі.

Міський голова Сєнкевич підтвердив, що близько 4:30 у Миколаєві пролунали потужні вибухи:

"Усі переважно в одному районі міста. Збираємо інформацію. Попередньо, без жертв".

Обстріл Кропивницького підтвердив голова ОВА Андрій Райкович:

"Друзі, ранок тривожний! Не залишайте укриттів! Вся інформація згодом."

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