Майже в усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Вибухи чутно у Миколаєві та Кропивницькому
Станом на 4.50 сирени звучать у всіх областях України, окрім Херсонщини
Про це свідчить Мапа тривог України.
"Суспільне" повідомляє, що вибухи пролунали у Миколаєві. Звуки, схожі на вибухи, чутно у Кропивницькому, над містом видно дим.
За неперевіреними даними також вибухи були у Кривому Розі.
Міський голова Сєнкевич підтвердив, що близько 4:30 у Миколаєві пролунали потужні вибухи:
"Усі переважно в одному районі міста. Збираємо інформацію. Попередньо, без жертв".
Обстріл Кропивницького підтвердив голова ОВА Андрій Райкович:
"Друзі, ранок тривожний! Не залишайте укриттів! Вся інформація згодом."
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