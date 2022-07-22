Про це поідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Уночі росіяни не обстрілювали Харків, але відкрили вогонь по селу Рогань на Харкіщині. Вони пошкодили неексплуатовану будівлю, спричинили пожежу.

"Протягом минулої доби ворог обстрілював с РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.) Салтівський та Київський райони м. Харків. Внаслідок обстрілу загинуло 3 людей. Наразі 16 поранених перебувають в лікарні, де отримують усю необхідну допомогу. 2 людей залишаються у вкрай важкому стані. Стан ще 3 людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає", - зауважив голова ОВА.

Упродовж 21 липня окупанти обстрілювали Чугуївський район і пошкодив житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Також спалахнули пожежі. Проте люди не постраждали.

На лінії фронту ситуація контрольована. На Харківському напрямку росіяни обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже.

У районі Ізюма вони відкрили артилерійський вогонь неподалік Дібровного, Чепіля, Карнаухівки, Микільського й Курульки.

"Наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогові постійних втрат", - наголосив Олег Синєгубов.

У ніч із 21 на 22 липня в Харкові пролунали вибухи.

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