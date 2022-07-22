У Харкові пролунали вибухи
У ніч з 21 на 22 липня у Харкові пролунали вибухи
Про це Еспресо.TV повідомили жителі міста.
Потужні вибухи пролунали близько 2:05. Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 2:02.
Офіційної інформації про вибухи у Харкові станом на 2:10 - немає.
- Харківська область протягом довгого часу постійно перебуває під обстрілами.
- Російські війська 21 липня обстріляли з "ураганів" найбільший район Харкова, повідомляють про трьох загиблих, кількість постраждалих встановлюють.
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