У Харкові пролунали вибухи

Про це Еспресо.TV повідомили жителі міста.

Потужні вибухи пролунали близько 2:05. Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 2:02.

Офіційної інформації про вибухи у Харкові станом на 2:10 - немає.

Харківська область протягом довгого часу постійно перебуває під обстрілами.

Російські війська 21 липня обстріляли з "ураганів" найбільший район Харкова, повідомляють про трьох загиблих, кількість постраждалих встановлюють.

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