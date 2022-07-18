Харківщину регулярно обстрілюють упродовж 4–6 тижнів, - заступник голови ОВА

Про це у ефірі Еспресо заявив заступник очільника Харківської ОДА Роман Семенуха.

"Обстріли тримаються на стабільній лінії. Можна говорити про певний тренд протягом 4–6 тижнів. Майже щодня здійснюються обстріли Харкова, як правило, це ракетні обстріли - "іскандери" і перероблені ракети на систему "земля – земля" С-300, С-400, також є артилерійські обстріли", - сказав він.

Семенуха зазначив, що фактично безперервно тривають обстріли в районі Дергачів, Золочева і інших населених пунктві Богодухівського району,

"Тривають постійні обстріли міста Чугуїв і району. І не кажучи про ті населені пункти Харківського та Чугуївського районів, які знаходяться на лінії зіткнення з ворогом, і це Південна Харківщина, де на території двох районів тривають бої", - додав чиновник.

Він зазначив, що ситуацію на півдні області потрібно розглядати в ракурсі боїв за Донбас.

"Там перебуває суттєве угруповання як і наших військ, так і військ ворога. Там ми тримаємо оборону, ситуація без змін", - сказав заступник голови ОДА.