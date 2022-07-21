Росіяни обстрілюють найбільший район Харкова, відомо про 19 поранених і 2 загиблих, - ОВА
Російські війська обстрілюють найбільший район Харкова, повідомляють про двох загиблих і 19 поранених, серед них дитина
Про це повідомив Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими "ураганами" 19 поранених, серед них – 1 дитина. На жаль, 4 людини – у тяжкому стані. 2 людини загинули", - написав він.
За словами Синєгубова, російські окупанти цілеспрямовано влучають у зупинки та цивільні споруди.
"Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торговельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було", - зазначив голова ХОДА.
На місці працюють 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.
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- Харківська область протягом довгого часу постійно перебуває під обстрілами.
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