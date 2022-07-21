Про це повідомив Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими "ураганами" 19 поранених, серед них – 1 дитина. На жаль, 4 людини – у тяжкому стані. 2 людини загинули", - написав він.

За словами Синєгубова, російські окупанти цілеспрямовано влучають у зупинки та цивільні споруди.

"Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торговельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було", - зазначив голова ХОДА.

На місці працюють 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.

Харків'ян закликають не виходити з укриттів!

Харківська область протягом довгого часу постійно перебуває під обстрілами.

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