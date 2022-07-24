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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путіну одна дорога – у безодню, він кине всю Росію у топку війни, - генерал Мусаєв
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Путіну одна дорога – у безодню, він кине всю Росію у топку війни, - генерал Мусаєв

24 липня, 2022 неділя
14:07
війна з Росією Портрет Путіна з воєнних фото

Генерал Альнур Мусаєв, екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану, вважає, що Путін кине всю Росію, весь її потенціал, аби лише втриматися у владі, бодай на якийсь час продовжити своє існування

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін буде вимушений стрибати у цю геополітичну безодню. Адже домовлятися з ним, на мій погляд, Україна не планує. І правильно робить. Хоча і є певні сумніви окремих політиків в Європі чи США, які хочуть вмовити Україну на якісь мирні перемовини, але це окремі випадки, що не впливають на загальну картину. Тому Путіну одна дорога – у безодню. І на цьому шляху він буде змушений здійснювати всі ці злочини, які були у Вінниці, Кременчуці, Харкові, Одесі, Маріуполі. Вся ця немислима злочинна діяльність уже не дозволяє йому повернути на якийсь інший бік", - зазначив генерал.

Альнур Мусаєв переконаний, що капітулювати Путін не здатен, тому що він не має мінімального людського, гуманітарного розуміння для того, щоб діяти в інтересах Росії, російського народу.

"Він все кине у топку війни, абсолютно всю Росію, весь її потенціал, аби лише втриматися у владі, бодай на якийсь час продовжити своє існування. Про те, щоб залишитися в історії якимось "великим Петром", він уже з цією думкою розпрощався. У нього залишилася одна мета – зберегти своє життя. А збереження влади – це і є збереження життя. Іншого шляху в нього немає", - пояснив Мусаєв.

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