Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Взаємодія між СБУ і службою охорони має бути налагоджена на найвищому рівні. СБУ повинна ретельно слідкувати за всіма людьми, які мають доступ в офіс і безпосередньо до глави держави. З першого дня війни була визначена ціль - знищити керівництво України. Для Зеленського загроза замаху не зникне і далі буде посилюватись. Зеленський вже обмежений у контактах - це необхідний і важливий захід", - підкреслив Мусаєв.

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