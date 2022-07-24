Загроза замаху на Зеленського буде посилюватися, - генерал Мусаєв
Генерал, екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв вважає, що з першого дня війни була визначена ціль - знищити керівництво України, ця ціль Росії буде посилюватися ще більше
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Взаємодія між СБУ і службою охорони має бути налагоджена на найвищому рівні. СБУ повинна ретельно слідкувати за всіма людьми, які мають доступ в офіс і безпосередньо до глави держави. З першого дня війни була визначена ціль - знищити керівництво України. Для Зеленського загроза замаху не зникне і далі буде посилюватись. Зеленський вже обмежений у контактах - це необхідний і важливий захід", - підкреслив Мусаєв.
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