Про це заявив журналіст Голосу Америки Джефф Селдін у twitter.

Під час виступу Салліван пояснив, що США стурбовані безпекою Зеленського, оскільки це лідер країни, що воює та має справу з противником, який "безжальний, жорстокий і здатен практично на все".

"Частина нашої мети полягає в тому, що Україна має бути в змозі продемонструвати силу, стійкість, витривалість, обачність, здібності, які вплинуть на нашу здатність стримувати Росію в інших місцях", - сказав Салліван.

23 липня Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що Україна не отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км.

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