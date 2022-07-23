РФ здатна на все: у Білому домі стурбовані безпекою Зеленського
Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Вашингтоні стурбовані безпекою президента України Володимира Зеленського
Про це заявив журналіст Голосу Америки Джефф Селдін у twitter.
Під час виступу Салліван пояснив, що США стурбовані безпекою Зеленського, оскільки це лідер країни, що воює та має справу з противником, який "безжальний, жорстокий і здатен практично на все".
"Частина нашої мети полягає в тому, що Україна має бути в змозі продемонструвати силу, стійкість, витривалість, обачність, здібності, які вплинуть на нашу здатність стримувати Росію в інших місцях", - сказав Салліван.
- 23 липня Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що Україна не отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км.
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