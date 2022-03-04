Протягом тижня на Зеленського скоїли три замахи – The Times
З дня вторгнення Росії в Україну, на президента Володимира Зеленського було здійснено щонайменше три спроби замаху.
Про це пише британська газета The Times.
Журналістам стало відомо, що для вбивства українського президента було направлено два угруповання: найманці ПВК "Вагнера" та чеченський спецназ. Здійснити замах їм завадили співробітники Федеральної служби безпеки Росії, налаштовані проти війни з Україною.
Найманці "Вагнера"зазнали втрат у Києві під час своїх спроб. Вони були "стривожені" тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії.
"Інформованість служби безпеки Зеленського стала для них моторошною", – пишуть у The Times.
Крім цього, у суботу на околиці Києва було ліквідовано групу "кадирівців", які планували вбити Зеленського.
- Нагадаємо, голова держави Володимир Зеленський сказав, що приєднався б до лав територіальної оборони, якби не був президентом.
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