Протягом тижня на Зеленського скоїли три замахи – The Times

Про це пише британська газета The Times.

Журналістам стало відомо, що для вбивства українського президента було направлено два угруповання: найманці ПВК "Вагнера" та чеченський спецназ. Здійснити замах їм завадили співробітники Федеральної служби безпеки Росії, налаштовані проти війни з Україною.

Найманці "Вагнера"зазнали втрат у Києві під час своїх спроб. Вони були "стривожені" тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії.

"Інформованість служби безпеки Зеленського стала для них моторошною", – пишуть у The Times.

Крім цього, у суботу на околиці Києва було ліквідовано групу "кадирівців", які планували вбити Зеленського.

Нагадаємо, голова держави Володимир Зеленський сказав, що приєднався б до лав територіальної оборони, якби не був президентом.