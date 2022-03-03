Якби не президентство, я був би в територіальній обороні, - Зеленський про війну в Україні

Про це він сказав під час пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Якщо б я не був президентом, я б сьогодні був у територіальній обороні. І може я стріляю не краще інших - я впевнений в цьому, бо я людина миру - так вийшло, що я сьогодні гарант не просто Конституції, а цих людей, мого народу", - сказав він.



Він додав, що у територіальній обороні давав би харчі, стріляв би, допомагав би - робив би те, що казали.



"Але якщо б мені сказали ультиматум: ти повинен скласти зброю, перейти на інший бік - я б це не зробив, яким би я воїном не був", - резюмував президент.



Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав країни НАТО запровадити безпілотну зону над українською територією.

Зеленський закликав президента РФ Путіна сісти за стіл перемовин.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb