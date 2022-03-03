Якби не президентство, я був би в територіальній обороні, - Зеленський про війну в Україні
Голова держави Володимир Зеленський сказав, що приєднався б до лав територіальної оборони, якби не був президентом
Про це він сказав під час пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Якщо б я не був президентом, я б сьогодні був у територіальній обороні. І може я стріляю не краще інших - я впевнений в цьому, бо я людина миру - так вийшло, що я сьогодні гарант не просто Конституції, а цих людей, мого народу", - сказав він.
Він додав, що у територіальній обороні давав би харчі, стріляв би, допомагав би - робив би те, що казали.
"Але якщо б мені сказали ультиматум: ти повинен скласти зброю, перейти на інший бік - я б це не зробив, яким би я воїном не був", - резюмував президент.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав країни НАТО запровадити безпілотну зону над українською територією.
- Зеленський закликав президента РФ Путіна сісти за стіл перемовин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе