"Яка кількість має зірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб достукатися?": Зеленський закликав членів НАТО закрити небо над Україною

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Ми чекаємо на закриття неба. Я їм сказав: якщо не можете запровадити закриття неба зараз, то дайте нам термін — коли? Скільки українцям ще чекати? Яка кількість повинна зірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб достукатися до вас. Скільки треба? Ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту", - заявив очільник держави.



Він також додав, що те саме відбувалося з санкціями.



"Я просив превентивні санкції. Відповідь ви знаєте. Зараз я прошу закрити небо. Якщо нема сил закрити небо, то дайте мені літаки. Чи це несправедливо, скажіть?", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Путіна сісти за стіл перемовин

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