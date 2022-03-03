"Яка кількість має зірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб достукатися?": Зеленський закликав членів НАТО закрити небо над Україною
Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав країни Альянсу запровадити закрити небо над українською територією
Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Ми чекаємо на закриття неба. Я їм сказав: якщо не можете запровадити закриття неба зараз, то дайте нам термін — коли? Скільки українцям ще чекати? Яка кількість повинна зірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб достукатися до вас. Скільки треба? Ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту", - заявив очільник держави.
Він також додав, що те саме відбувалося з санкціями.
"Я просив превентивні санкції. Відповідь ви знаєте. Зараз я прошу закрити небо. Якщо нема сил закрити небо, то дайте мені літаки. Чи це несправедливо, скажіть?", - зазначив Зеленський.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Путіна сісти за стіл перемовин
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