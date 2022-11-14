Про це він сказав в інтерв'ю France Inter.

Макрон заявив, що Франція буде і надалі йти дипломатичним шляхом, особливо з людьми та країнами, які мають інші погляди.

"Дипломатія - це спілкування з людьми, з якими ви не згодні. І спробувати скоротити ці проґалини та зробити корисну роботу", - заявив французький президент.

На питання про те, чи готовий Макрон і далі продовжувати діалог із Путіним та Райсі, він відповів ствердно.

"Так, необхідно продовжувати діалог", - сказав Макрон.

Макрон виступив за мирні перемовини між Україною та Росією, але лише на умовах Києва і в той час, коли це буде зручно Україні.

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