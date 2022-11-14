Макрон наполягає на необхідності діалогу з президентами Росії та Ірану
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що необхідно продовжувати діалог із президентами Росії та Ірану - Володимиром Путіним та Ібрагімом Райсі
Про це він сказав в інтерв'ю France Inter.
Макрон заявив, що Франція буде і надалі йти дипломатичним шляхом, особливо з людьми та країнами, які мають інші погляди.
"Дипломатія - це спілкування з людьми, з якими ви не згодні. І спробувати скоротити ці проґалини та зробити корисну роботу", - заявив французький президент.
На питання про те, чи готовий Макрон і далі продовжувати діалог із Путіним та Райсі, він відповів ствердно.
"Так, необхідно продовжувати діалог", - сказав Макрон.
- Макрон виступив за мирні перемовини між Україною та Росією, але лише на умовах Києва і в той час, коли це буде зручно Україні.
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