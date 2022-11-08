Позиція Макрона прозвучала під час пресконференції на саміті COP27 в Єгипті.

"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - заявив французький президент.

При цьому він зазначив, що це слід "зробити на умовах та у терміни, які будуть обрані Україною".

Макрон також зазначив, що висування якихось абсолютно радикальних умов для переговорів було би поспішним з огляду на "високу напруженість на місцях". Він згадав, зокрема, про відключення електроенергії та води, які відбувається в Україні внаслідок російських ракетних атак.

"Нинішній контекст не дозволяє давати оперативні роз'яснення щодо цього", - додав Еммануель Макрон.

У червні президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що президентові України Зеленському доведеться вести переговори з Росією про мир.

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