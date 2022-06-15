Макрон заявив, що Зеленському доведеться домовлятись про мир з РФ

Про це він сказав у промові перед французькими військовими в Румунії.

"У якийсь момент нам доведеться домовлятися. Президенту України Зеленському доведеться домовлятися з Росією, а ми, європейці, будемо за цим столом (перемовин, - ред.)", - сказав Макрон.

Також лідер Франції не спростував і не підтвердив інформацію про намір їхати з візитом у Київ.

Посольство Франції заперечує, що їхній дипломат підтвердив візит Макрона до України. ЗМІ писали, що до столиці України Макрон разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і премʼєром Італії Маріо Драгі мають прибути 16 червня.

13 червня видання La Stampa повідомило, що Шольц, Макрон та Драгі відвідають Україну 16 червня. Очікується, що лідери Німеччини, Франції та Італії зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та засвідчать підтримку трьох найбільших європейських країн.

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