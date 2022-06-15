Макрон заявив, що Зеленському доведеться домовлятись про мир з РФ
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що президентові України доведеться вести переговори з Росією про мир
Про це він сказав у промові перед французькими військовими в Румунії.
"У якийсь момент нам доведеться домовлятися. Президенту України Зеленському доведеться домовлятися з Росією, а ми, європейці, будемо за цим столом (перемовин, - ред.)", - сказав Макрон.
Також лідер Франції не спростував і не підтвердив інформацію про намір їхати з візитом у Київ.
Посольство Франції заперечує, що їхній дипломат підтвердив візит Макрона до України. ЗМІ писали, що до столиці України Макрон разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і премʼєром Італії Маріо Драгі мають прибути 16 червня.
- 13 червня видання La Stampa повідомило, що Шольц, Макрон та Драгі відвідають Україну 16 червня. Очікується, що лідери Німеччини, Франції та Італії зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та засвідчать підтримку трьох найбільших європейських країн.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.36
Купівля 34.36Продаж 35.22
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 37
- Актуальне
- Важливе