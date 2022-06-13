Шольц, Макрон та Драгі відвідають Україну 16 червня, - La Stampa
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі приїдуть до Києва 16 червня
Про це повідомляє La Stampa.
За інформацією видання, візит Макрона, Драгі та Шольца до української столиці відбудеться вже цього тижня - у четвер, 16 червня.
Очікується, що лідери Німеччини, Франції та Італії зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та засвідчать підтримку трьох найбільших європейських країн.
Офіційно жодна з країн поки це не підтвердила.
- За даними WSJ президент Франції, канцлер Німеччини та прем’єр-міністр Італії планують зустрітись із Зеленським 16 червня.
- 12 червня посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від візиту Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї.
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