Про це повідомляє La Stampa.

За інформацією видання, візит Макрона, Драгі та Шольца до української столиці відбудеться вже цього тижня - у четвер, 16 червня.

Очікується, що лідери Німеччини, Франції та Італії зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та засвідчать підтримку трьох найбільших європейських країн.

Офіційно жодна з країн поки це не підтвердила.

За даними WSJ президент Франції, канцлер Німеччини та прем’єр-міністр Італії планують зустрітись із Зеленським 16 червня.

12 червня посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від візиту Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї.

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