Макрон назвав Росію "однією з останніх колоніальних імперій"
Президент Франції Еммануель Макрон назвав Росію "однією з останніх імперських колоніальних держав" у сучасному світі, говорячи про її війну проти України
Про це повідомляє Le Figaro.
"Росія - одна з останніх колоніальних імперій… і вирішила вторгнутися у сусідню країну, щоб відстоювати свої інтереси" - заявив Макрон.
На брифінгу спільно з президентом Беніну, в рамках свого африканського турне, Еммануель Макрон порівняв вторгнення Росії в Україну з імперськими війнами минулих сторіч
"Це війна за території, які, як досі думали, вже зникли з європейського континенту. Це війна, як на початку XX, у ХІХ сторіччі", - сказав Макрон, зауваживши, що африканські народи самі мали такий досвід.
- 26 липня Макрон звернувся до країн Африки із закликом допомогти Україні. За його словами, позиція африканців щодо війни РФ проти України є лицемірною.
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