Макрон назвав Росію "однією з останніх колоніальних імперій"

Про це повідомляє Le Figaro.

"Росія - одна з останніх колоніальних імперій… і вирішила вторгнутися у сусідню країну, щоб відстоювати свої інтереси" - заявив Макрон.

На брифінгу спільно з президентом Беніну, в рамках свого африканського турне, Еммануель Макрон порівняв вторгнення Росії в Україну з імперськими війнами минулих сторіч

"Це війна за території, які, як досі думали, вже зникли з європейського континенту. Це війна, як на початку XX, у ХІХ сторіччі", - сказав Макрон, зауваживши, що африканські народи самі мали такий досвід.

26 липня Макрон звернувся до країн Африки із закликом допомогти Україні. За його словами, позиція африканців щодо війни РФ проти України є лицемірною.

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