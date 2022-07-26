Як повідомляє BFM TV, про це лідер Франції заявив під час свого візиту до Камеруну.

За його словами, позиція африканців щодо війни РФ проти України є лицемірною.

"Саме Росія почала війну. Ми вирішили зробити все, щоб зупинити цю війну, не беручи участі в ній. Європейці вводять санкції проти Росії, щоб блокувати військові дії й ізолювати її дипломатично. Ось де ви (країни Африки. - Ред.) нам теж потрібні, інакше ця схема (шантаж Росії - ред.) буде повторюватися все життя", - наголосив Емманюель Макрон.

"Африканський порядок денний Росії спрямований не на добробут Африки та африканців. Це порядок денний, який живиться дестабілізацією та прагне розколоти світ. Ви чітко бачите російську дипломатичну хореографію, яка зараз відбувається і яка є реальною темою. Він живиться дестабілізацією, тому що Росія щаслива там, де вона захоплює владу", – сказав французький лідер.

Під час виступу на засіданні бюро Асамблеї Африканського Союзу президент України заявив, що для того, щоб не було загрози голоду у світі, необхідно припинити намагання Росії повернутися до загарбницької політики колоніалізму.

Зеленський запросив представників Африканського Союзу відвідати Україну й анонсував політико-економічну конференцію "Україна – Африка".

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