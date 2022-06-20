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Головна війна з Росією "Наше завдання номер один – позбутися загрози голоду": Зеленський виступив на засіданні бюро Асамблеї Африканського Союзу

"Наше завдання номер один – позбутися загрози голоду": Зеленський виступив на засіданні бюро Асамблеї Африканського Союзу

20 червня, 2022 понедiлок
18:35
війна з Росією Зеленський

Президент України переконаний, що для того, щоб не було загрози голоду у світі, необхідно припинити намагання Росії повернутися до загарбницької політики колоніалізму

Про це він сказав під час виступу на засіданні бюро Асамблеї Африканського Союзу.

Володимир Зеленський зазначив, що намагання Росії загарбати українські землі і перетворити Україну на свою колонію стало причиною того, що у всьому світі погіршується доступ до продовольства та зростає загроза голоду. І що війна вже призвела до стрімкого зростання цін на харчі не лише на Європейському континенті, а й у інших частинах світу. 

"Ця війна може здаватися декому дуже далекою від вас і ваших країн. Але ціни на продовольство, які зростають катастрофічно, вже занесли її додому до мільйонів африканських родин. Так само, як і до багатьох сімей у країнах Азії, Європи, Латинської Америки. На всіх континентах болісно відчувається несправедливий і спровокований російською війною рівень продовольчих цін. Але саме для ваших країн це, на жаль, може стати особливою проблемою", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що до 23 лютого цього року такої проблеми не існувало, попри інфляційні процеси в різних частинах світу та спад економіки через пандемію COVID-19. Однак загроза продовольчої кризи стала реальністю саме 24 лютого, коли російський флот заблокував українські порти на Чорному й Азовському морях. Адже морський шлях – основний для аграрного сектору нашої держави.

"Україна – один з основних постачальників пшениці, соняшникової олії, кукурудзи. За експертними підрахунками, від експорту нашого продовольства залежить життя близько чотирьохсот мільйонів людей у різних країнах світу. І якби не російська війна проти України, просто не було б жодного дефіциту на продовольчому ринку. Якби не російська війна, наші фермери й аграрні компанії змогли б забезпечити в цьому році рекордний урожай. Якби не російська війна, люди в Африці, в Азії та будь-де ще у світі не страждали б від катастрофічного зростання цін на продукти. Просто не було б такого катастрофічного зростання цін", – додав Зеленський.

Він розповів, що Україна намагається побудувати нову логістику постачання, налагоджує експорт залізницею та через порти сусідніх країн, проте за новими маршрутами вдається скеровувати значно менші обсяги продовольства і за довший час, що в підсумку призводить до суттєво дорожчого постачання. Тим часом переговори про розблокування українських портів не мають результату, поки немає гарантій, що Росія не атакує їх знову.

Володимир Зеленський додав, що Росія свідомо загострює продовольчу кризу у світі, намагаючись тиснути на демократичні держави, які запровадили санкції проти неї. 

"Я наголошую: санкційна політика спрямована лише на те, щоб Росія припинила намагання перетворити Україну на свого раба. Ми можемо це зробити. Ми повинні звільнити наших людей від загроз, які для нас штучно створюють будь-які держави, які просто хочуть нас підкорити, використовувати наші ресурси й нашу землю", – сказав він. 

На переконання Зеленського, завданням номер один у світі зараз є позбутися загрози голоду. 

"У 21-му столітті такої загрози просто не може бути – завдяки Україні, завдяки нашому агросектору. Ми перекриваємо будь-які дефіцити, ми виробляємо все, щоб продовольства вистачало кожній вашій країні, усім споживачам, з якими ми працюємо. Якби не російська війна, ви зараз перебували б у зовсім іншому становищі – абсолютно безпечному. Ось чому, щоб не було голоду, повинні закінчитись й намагання таких держав, як Росія, повернутись до загарбницької політики колоніалізму", – додав він. 

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