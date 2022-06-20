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Зеленський запросив представників Африканського Союзу відвідати Україну й анонсував політико-економічну конференцію "Україна – Африка"

20 червня, 2022 понедiлок
17:46
Світ На фото Володимир Зеленський

Президент України запросив представників Африканського Союзу відвідати нашу державу, щоб поновити зв’язки на двосторонньому рівні, а також запропонував почати підготовку до політико-економічної конференції "Україна – Африка".

Про це Володимир Зеленський зазначив під час виступу на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу.

"Я запрошую вас відвідати нашу державу вже зараз, щоб поновити наші зв’язки на двосторонньому рівні. І пропоную вже почати готувати – за нашого спільного бажання – велику політико-економічну конференцію "Україна – Африка", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що затверджено стратегію розвитку відносин України з державами Африки, завдяки чому буде активізований діалог з усіма країнами континенту, а також найближчим часом запрацює спеціальний представник України у справах Африки. 

"Я хочу, щоб ми вповні розуміли одне одного та взаємодіяли без посередників – заради наших спільних інтересів. А те, що такі інтереси є, – цілком очевидно після 24 лютого. Бо від стабільності в Україні та в нашому регіоні залежить стабільність ваших країн.

За моїм дорученням готується перше в історії нашої держави регіональне турне міністра закордонних справ України державами Субсахарської Африки. Звичайно, маємо розвивати й міжпарламентський діалог. Для цього я ініціюю візити в країни Африки представників Верховної Ради України", – додав Зеленський.

Він наголосив, що між Україною та Африкою є доволі давні зв'язки, зокрема в економічній та в освітній сферах. Окрім того, Зеленський нагадав про внесок України у підтримання миру на Африканському континенті, зазначивши, що до 24 лютого понад 300 українських "блакитних шоломів" виконували завдання у складі шести місій ООН. А український національний контингент, зокрема 18-й окремий вертолітний загін, був важливою частиною Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго. 

"І саме на цій основі взаємин, що існували багато-багато років, маємо збудувати нову політичну історію", – сказав Зеленський. 

  • Володимир Зеленський під час виступу на  саміті проєкту "Тримор'я" заявив, що Україна має стати  учасницею ініціативи "Трьох морів"

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