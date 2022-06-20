Зеленський виступив за приєднання України до "Тримор'я"

Про це він заявив у виступі на саміті проєкту, який опублікував ОПУ.

"Україна має бути учасницею ініціативи "Трьох морів". Це неправильно, що наша держава опинилася за межами цієї чудової ініціативи", - сказав президент.

Зеленський запропонував посилити трактування співпраці в рамках "Тримор'я", наголосивши на важливості логістики.

"Саме держави "Тримор'я" - це наш зв'язок із вільним світом. Постачання зброї для України, постачання палива, транспортні потоки, зелені коридори для експорту продовольства, міграція людей - все це працює через територію держав-учасниць ініціативи", - сказав президент.

Зеленський додав, що Україна має одні з найбільших у регіоні сховища газу.

"Використовуючи можливості інтерконекторів Польща - Словаччина, Польща - Україна ми можемо задовольнити потреби всіх країн "Тримор'я". Наш експорт електрики може стати нашим внеском до енергобалансу ваших країн. І допоможе вам стати незалежними від російського енергетичного тиску", - наголосив Зеленський.

За його словами, "ми маємо зробити все, щоб транс'європейський коридор Via Carpathia запрацював на 100 відсотків. Ми можемо приєднатися до Via Carpathia вже наразі", - сказав він.

"Ми маємо працювати над розширенням пунктів пропуску на кордонах України, можемо надати підтримку багатьом інфраструктурним проєктам у сфері диджиталізації, посилити наші регіональні цифрові зв'язки", - заявив президент.

Він зауважив, що український досвід боротьби з кіберзагрозами є №унікальним і може бути дуже корисним для кожної держав".

Також Зеленський запропонував взяти участь у проекті відбудови України.

Це буде найбільший економічний проект нашого покоління. Політики часто говорять, що економічний добробут – це основа національної безпеки.. Але зовсім не так часто, як вони це говорять, політикам вдається реалізувати цей принцип. Тобто зробити економіку настільки сильною, що й держава стає достатньо могутньою. Зараз у нас із вами є такий історичний шанс", - підсумував президент.

"Ініціатива трьох морів" включає 12 країн ЄС від Балтійського до Адріатичного та Чорного моря.