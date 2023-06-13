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Війна з Росією: хроніка
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Макрон пообіцяв зробити усе, щоби Росія не перемогла і не могла почати нову війну

13 червня, 2023 вiвторок
00:28
Війна з Росією Еммануель Макрон

Макрон заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, щоби Росія програла і щоб вона не змогла повторити подібну агресію

Про це Макрон заявив у понеділок на пресконференції з лідерами Німеччини та Польщі, інформує BFMTV.

"Український контрнаступ триває вже кілька днів. Він має тривати кілька тижнів або й кілька місяців. Ми хочемо, щоб він був якомога успішнішим, щоб потім ми могли розпочати фазу переговорів за належних умов", – сказав президент Франції.

У своїй заяві для журналістів Макрон заявив про європейську "єдність" на тлі російського агресора в Україні, а також підтвердив "беззастережну підтримку України" з боку Франції та об'єднаних країн Європи.

"Ми забезпечимо, щоб Росія не вийшла переможницею (з війни – ред.), але також і щоб вона не змогла повторити (цю війну- ред.)", – підкреслив він.

  • Нагадаємо, лідери Франції, Німеччини та Польщі зустрілися в Парижі для проведення переговорів, зосереджених на військовій підтримці контрнаступу України та майбутніх гарантіях безпеки, які будуть надані країні напередодні саміту НАТО в липні.

Емманюель Макрон
допомога Україні
переговори з РФ
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