Макрон виступив за автономію острова Корсика у складі Франції
Президент Франції Емманюель Макрон запропонував надати автономний статус для Корсики – французького острова у Середземному морі, де популярні націоналістичні настрої
Про це він сказав у парламенті Корсики в місті Аяччо, повідомляє France 24.
Він сказав, що настав час побудувати автономію Корсики в рамках держави і назвав цей крок "історичним".
"Нам потрібно рухатися вперед, і для цього нам потрібно включити Корсику в нашу конституцію", - сказав він на засіданні, де переважають корсиканські націоналісти.
Він дав пів року уряду та місцевим політичним партіям для узгодження змін до конституції, які потім розгляне парламент у Парижі.
"Це не буде ні автономія проти держави, ні автономія без держави", – попередив він.
Що передувало
Уряд Макрона заявив про перспективу автономії для Корсики напередодні президентських виборів у Франції минулого року, сподіваючись заспокоїти протести, викликані смертю у в'язниці корсиканського націоналіста Івана Колонни.
Корсиканські націоналісти, серед яких є як сепаратисти, так і прихильники автономії, давно вимагають збільшення повноважень для острова та визнання корсиканської мови офіційною.
Такі вимоги залишаються дуже делікатними, де політики підтримують необхідність захисту єдності та національної ідентичності.
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