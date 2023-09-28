Макрон виступив за автономію острова Корсика у складі Франції

Про це він сказав у парламенті Корсики в місті Аяччо, повідомляє France 24.

Він сказав, що настав час побудувати автономію Корсики в рамках держави і назвав цей крок "історичним".

"Нам потрібно рухатися вперед, і для цього нам потрібно включити Корсику в нашу конституцію", - сказав він на засіданні, де переважають корсиканські націоналісти.

Він дав пів року уряду та місцевим політичним партіям для узгодження змін до конституції, які потім розгляне парламент у Парижі.

"Це не буде ні автономія проти держави, ні автономія без держави", – попередив він.

Що передувало

Уряд Макрона заявив про перспективу автономії для Корсики напередодні президентських виборів у Франції минулого року, сподіваючись заспокоїти протести, викликані смертю у в'язниці корсиканського націоналіста Івана Колонни.

Корсиканські націоналісти, серед яких є як сепаратисти, так і прихильники автономії, давно вимагають збільшення повноважень для острова та визнання корсиканської мови офіційною.

Такі вимоги залишаються дуже делікатними, де політики підтримують необхідність захисту єдності та національної ідентичності.