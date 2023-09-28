Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Макрон виступив за автономію острова Корсика у складі Франції

Макрон виступив за автономію острова Корсика у складі Франції

28 вересня, 2023 четвер
21:01
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував надати автономний статус для Корсики – французького острова у Середземному морі, де популярні націоналістичні настрої

Про це він сказав у парламенті Корсики в місті Аяччо, повідомляє France 24.

Він сказав, що настав час побудувати автономію Корсики в рамках держави і назвав цей крок "історичним". 

"Нам потрібно рухатися вперед, і для цього нам потрібно включити Корсику в нашу конституцію", - сказав він на засіданні, де переважають корсиканські націоналісти. 

Він дав пів року уряду та місцевим політичним партіям для узгодження змін до конституції, які потім розгляне парламент у Парижі.  

"Це не буде ні автономія проти держави, ні автономія без держави", – попередив він. 

Що передувало

Уряд Макрона заявив про перспективу автономії для Корсики напередодні президентських виборів у Франції минулого року, сподіваючись заспокоїти протести, викликані смертю у в'язниці корсиканського націоналіста Івана Колонни. 

Корсиканські націоналісти, серед яких є як сепаратисти, так і прихильники автономії, давно вимагають збільшення повноважень для острова та визнання корсиканської мови офіційною.  

Такі вимоги залишаються дуже делікатними, де політики підтримують необхідність захисту єдності та національної ідентичності. 

Франція
Емманюель Макрон
Читайте також:
ЧВК Вагнер
28 вересня, 2023 четвер
У ISW підтвердили повернення вагнерівців під Бахмут, проте у них є проблеми
27 вересня, 2023 середа
Вибухи прогриміли у Підмосков'ї. Очевидці пишуть про пожежу в районі аеродрому
Shahed-136
28 вересня, 2023 четвер
Нічна атака на Україну: влучання на Кіровоградщині, на Одещині й Черкащині працювала ППО
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.82
    Продаж 40.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 вересня
21:43
Pegasus
Турецький лоукостер Pegasus "дуже уважно" вивчає ситуації щодо продовження польотів у РФ через атаки дронів з України
21:37
Ексклюзив
Військовий експерт Черник пояснив, чому ракети Taurus не переламають хід війни і як нам допоможуть ATACMS
21:24
"Буде нереально": Верещук закликала цивільних росіян уже їхати з Криму
21:15
легіон "Свобода Росії"
"Всі завдання виконано, легіонери – живі": Легіон "Свобода Росії" про результати рейду у Бєлгородській області
21:09
біженці
У ЄС погодили реформу надання притулку біженцям, - ЗМІ
21:01
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові тренди зброї у ворожих лавах, які варто зафіксувати. Колонка Сергія Згурця
20:39
"Українська Бронетехніка" випробувала партію 120-мм мінометів для ЗСУ
20:19
блекаут, вимкнення світла
Частина Костянтинівки на Донеччині без світла через обстріл РФ
20:10
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
ЗСУ успішно відбили ворожу атаку в районі Урожайного на Донеччині, - Генштаб
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 582-го дня війни: Сили оборони закріплюються біля Вербового, Україна увійшла у керівний орган МАГАТЕ
19:35
Польща
Міноборони Білорусі заявило, що польський гелікоптер двічі залетів на територію країни
19:30
Білорусь, Угорщина, Олександр Лукашенко
Угорщина першою з країн ЄС вручила вірчі грамоти самопроголошеному президенту Лукашенку
19:09
Оновлено
УЄФА допустила до змагань юніорські збірні РФ: Україна та ще 7 країн бойкотуватимуть турніри
19:03
На фото акція на підтримку України у Кракові
ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2025 року
19:00
Огляд
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: що відомо про виконання вимог Єврокомісії
18:43
На фото: Спартак Суббота
Щодо блогера Спартака Субботи відкрили кримінальну справу за статтею про підроблення документів
18:28
Огляд
На фото: Майкл Гембон
Від шекспірівських героїв до Дамблдора: секрети акторської майстерності Майкла Гембона
18:14
Токаєв
Токаєв у Німеччині: Казахстан дотримується санкцій проти РФ та виступає за мирні переговори щодо України
17:57
МАГАТЕ
Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ
17:45
Ексклюзив
Окупанти будують залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком
У Defence Express розказали, як будівництво Росією залізниці на тимчасово окупованому півдні вплине на хід війни
17:38
Аналітика
Мітинг у Києві за перерозподіл податків
Мінфін хоче забрати у місцевих бюджетів 94 млрд грн ПДФО з зарплат військових. Що це означає?
17:37
комар
Спалах лихоманки денге: у Бангладеш загинула майже тисяча людей
17:35
OPINION
Микола Скиба
Носії яких кваліфікацій будуть користуватися попитом для перемоги і повоєнної трансформації найближчими роками
17:31
Аерофлот
В російського Аерофлоту вийшла з ладу система бронювання, яку впровадили в умовах санкцій
17:20
Ексклюзив
десантні кораблі рф
Окупанти намагаються передислоковувати логістику забезпечення кораблів з Криму до РФ, - Гуменюк
17:10
російська ракета
Польща офіційно заявила, що у Пшеводуві восени 2022 року впала українська ракета
16:51
Ексклюзив
долар евро гривня обмін валют
Інвестиційний банкір Фурса спрогнозував ситуацію з курсом гривні в наступному році
16:50
на фото: Валерій Залужний та Тоні Радакін
Залужний зустрівся начальником Штабу оборони Великої Британії Радакіном: про що говорили
16:45
Ексклюзив
Олег Дунда
Це початок великої історії: нардеп Дунда про майбутні рейди на території РФ
16:45
Ростислав Карандєєв
Тимчасовий очільник МКІП Карандєєв назвав звання народного й заслуженого артиста України архаїзмом
16:38
Ryanair i SkyUp
Винен Boeing: Ryanair скоротить кількість рейсів через брак літаків
16:11
росія обстріляла ринок у Костянтинівц
Окупанти вдарили по Авдіївському коксохімічному заводу та Костянтинівці: є поранені
16:01
IKEA
Власник мережі IKEA остаточно продав свій бізнес у Росії
15:43
чорна дира
Науковці зафіксували перші докази обертання чорної діри
15:32
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
"Ніякі "абрамси" не страшні": Путін зустрівся з Кадировим та обговорив з ним війну в Україні
15:27
НАЗК
НАЗК запропонувало запровадити санкції проти 47 алмазних компаній РФ
15:10
Помер зірка "Гаррі Поттера" Майкл Гембон, який зіграв Дамблдора
15:03
На фото: статуетка премії "Еммі"
Sky News отримав "Еммі" за висвітлення війни в Україні у репортажі "Битва за Бучу та Ірпінь"
15:00
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:59
Оновлено
відключення електроенергії
У Міненерго спростували інформацію про обстріл ТЕС на півдні України: що сталося насправді
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV