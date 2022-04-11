Макрон заявив про готовність приїхати до України, "якщо це дасть результат"

Про це повідомляє BFMTV.

Він не хоче, щоб візит перетворився у формальність.

"Я готовий поїхати в Київ чи в будь-яке інше українське місто, але я не хочу їхати туди лише заради того, щоб відвідати посольство. Я хотів би, щоб цей візит призвів до результатів у цьому процесі, допоміг налагодити діалог між президентами України та Росії", - розповів він.