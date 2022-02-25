Макрон заявив про виділення Євросоюзом €1,2 млрд Україні, а також військову допомогу і тиск на Росію та Білорусь
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Європейський Союз виділяє Україні економічну допомогу в розмірі €1,2 млрд через повномасштабне вторгнення Росії
Про це він написав у Twitter.
"Це безпрецедентно. Ми продовжуватимемо постачати військову техніку та підтримуватимемо населення в цьому випробуванні", - написав Макрон.
Він наголосив, що з боку Володимира Путіна це був свідомий вибір розпочати війну, хоча була можливість продовжувати переговори про мир. І європейці, за його словами, вирішили відповісти на ці дії.
"Ми, як європейці, вирішили завдати дуже сильних ударів Москві, людям, фінансовій, енергетичній, транспортній, експортній, візовій сфері. Білоруський режим, який є спільником, також стане мішенню", - наголосив Макрон.
Він додав, що ЄС захищатиме своїх громадян, зміцнюючи персонал в Естонії та прискорюючи розгортання в Румунії. Макрон наголосив: "Ми будемо на боці наших союзників".
- Нагадаємо, ООН виділяє $20 млн на гуманітарну допомогу в Україні та навколо неї.
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