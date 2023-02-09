Про це і не тільки світові ЗМІ писали 9 лютого:

The New York Times:

Поки Зеленський зустрічається із європейськими лідерами та лобіює зброю для українського війська, росіяни нарощують інтенсивність наступу на сході України. Війська Росії атакують на багатьох напрямках уздовж східного фронту. Також очікується, що темп боїв зростатиме, оскільки росіяни посилять артилерійський вогонь на лінії фронту, щоб спробувати допомогти своїм силам торувати шляхи через східні міста та села, пише NYT.

Ще один матеріал видання присвячений роботі поліцейських в українській столиці Києві. "У містах, які зіштовхуються з бомбардуваннями та відключеннями світла, патрульна поліція взяла на себе ініціативу, намагаючись зберегти відчуття безпеки для травмованої громадськості, – розповідають американські журналісти. – Поліцейські вранці зупиняють рух транспорту, а вдень мчать на місце атаки безпілотника, де надають першу допомогу. Вони мають справу з п’яницями на вулиці після комендантської години, людьми, які застрягли в ліфтах, коли зникає електрика, травмованими сім’ями".

The Washington Post:

Ілон Маск обмежив використання Starlink на війні. У SpaceX заявили, що українська армія використовує її інтернет-сервіс Starlink для живлення безпілотників у "конфлікті" з Росією, і компанія вжила заходів, щоб обмежити можливості це робити. "Ми знаємо, що військові використовують їх для зв’язку, і це нормально… але ми ніколи не мали на меті, щоб вони використовували їх в наступальних цілях", – кажуть представники SpaceX.

Зеленський просить у лідерів ЄС винищувачі та більше військової техніки, щоб захистити від Росії не лише Україну, але й Європу. "Нам потрібні артилерійські гармати, боєприпаси, танки, ракети великої дальності та винищувачі", – сказав він на засіданні Європейської ради.

Тим часом Україна на всіх фронтах готується до наступного масштабного наступу Росії. Те, куди Росія намагатиметься завдати свого удару, залишається загадкою, що змушує Київ готувати свої війська вздовж усього страшного фронту, що тягнеться від Білорусі до Чорного моря, пишуть WP. Росія може розпочати атаку упродовж тижнів, а навіть і годин, оскільки час наближається до першої річниці вторгнення – 24 лютого.

The Guardian:

Велика Британія поки що не надсилатиме Україні винищувачі, оскільки королівство "зважає на потенційні ризики ескалації", пише видання. Уряд не відправлятиме винищувачі в Україну, якщо це поставить під загрозу безпеку Великої Британії. Окрім того, відправка Typhoon потребує дозволу Італії, Іспанії та Німеччини, тоді як F-35 потребують згоди США.

Разом із тим Зеленський на виступі у Європарламенті переконано заявив, що Україна вступить до Євросоюзу. Президент Європейського парламенту Роберта Мецола сказала у відповідь Зеленському, що Європа продовжуватиме демонструвати солідарність з Україною шляхом подальшої гуманітарної та військової підтримки.Медіа публікує відео промови українського президента.

Guardian також пише про те, що Росія починає масштабний наступ на сході України. Росіяни намагаються прорвати оборону біля Кремінної, цитують у медіа Сергія Гайдая. За його словами, відбулася максимальна ескалація і значне зростання кількості обстрілів.

Видання публікує реакцію Подоляка на заяви SpaceX. Він зазначив, що бізнес Маска не визнав право України на самооборону. Українські сили використовують Starlink, щоб контролювати свою велику мережу безпілотних літальних апаратів спостереження, критично важливих для моніторингу концентрації російських військ і військових переміщень у той час, коли сили Росії атакують значну частину східного фронту. "Одностороння заява Space X також суперечить західним країнам, які збільшують свою військову допомогу Києву, щоб допомогти йому протистояти, погодившись минулого місяця надати танки", – зазначають у ЗМІ.

Politico:

Медіа публікує матеріал про українців у Бельгії, які прийшли підтримати свого президента. Вони співали, скандували та розмахували жовто-блакитними українськими прапорами. Неподалік від місця розвитку основних подій зустрічі зібралися близько 200 українців. Вони представляли фактичний електорат Зеленського, навіть якщо його основною аудиторією цього дня були 27 національних лідерів, які зібралися в скляних надрах будівлі Європейської Ради, розповідають у Politico.

Тим часом Зеленський у Європарламенті виступив за членство України в ЄС. "Я тут, щоб захистити шлях нашого народу додому", – сказав український президент з трибуни в Європейському парламенті.

Видання також не оминає тему SpaceX Ілона Маска, яка обмежує використання Україною супутникового інтернету для дронів. "Після того, як Ілон Маск виключив можливість використання Starlinks як елемента захисту України (зв'язку з безпілотниками), він більше не може говорити про цінності та демократію. Відрізаючи українцям можливість захищатися – Маск напряму вбиває українців, – цитують ЗМІ українського військовослужбовця Віталія Овчаренка.

Наступні санкції проти Росії ЄС боротимуться з дезінформацією та збільшенням експорту. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що ЄС запровадить нові санкції проти російських військових і політичних лідерів, спрямовані на дезінформацію Кремля та включить додаткові заборони на експорт проти Росії.

Очільниця Парижа пообіцяла Києву, що жодних росіян на Олімпіаді-2024 не буде. Наразі вона тисне на Міжнародний олімпійський комітет. Виступаючи в Київраді, Ідальго повідомила депутатам, що вона проти участі російських і білоруських спортсменів у Парижі — до тих пір, поки війська Володимира Путіна продовжуватимуть вторгнення в Україну.

CNN:

Медіа також пише про початок російського наступу на сході, передовсім на Луганщині, про що заявив Гайдай. Посилення російських атак відзначає і Генштаб Збройних сил України у своїх регулярних оновленнях. Прокремлівські російські військові блогери також обережно писали про просування до території, яка контролюється Україною.

SpaceX визнає, що блокує українські війська у використанні супутникових технологій. Президент SpaceX заявив, що компанія вжила активних заходів, щоб запобігти використанню українськими військами критичної супутникової технології Starlink з українськими безпілотниками, які є ключовим компонентом їхньої боротьби проти Росії.

BBC:

BBC теж звертають свою увагу на ситуацію зі Starlink. Видання цитує радника президента Михайла Подоляка, який зазначив, що компаніям доводиться вибирати, на чиєму вони боці. Вони можуть приєднатися до України та "права на свободу" або вибрати Росію та "її "право" вбивати та захоплювати території".

Gazeta Wyborcza:

"Виборча" цитує Зеленського щодо того, що Росія загрожує європейському способу життя. І в інтересах самих європейців допомогти українцям виграти війну.

Видання підхоплює тему Маска, пишучи про те, що SpaceX блокує можливість України керувати дронами через супутники Starlink.

Також польські журналісти роздумують над тим, чи може Росія шантажувати Орбана. Угорщина залежить від російських джерел енергії, 46% електроенергії в Угорщині припадає на побудовану та оснащену Росією атомну електростанцію. їхній енергетичний баланс, а російський газ – на 28%. Водночас ми бачимо, як Орбан блокує та уповільнює санкції ЄС проти Росії, він не підтримує оборонні зусилля України, яку він нещодавно вважав "нічийною землею". Чи Росія його шантажує? Ставлять питання у виданні.