"Максимально посилити стійкість держави": Шмигаль назвав 5 пріоритетів уряду

Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Еспресо.TV.

"Майже через 5 місяців після початку повномасштабної війни Росія та її війська перейшли до повномасштабної стратегії виснаження нашої країни. Паралельно з цим кремлівський режим реалізовує аналогічну стратегію і проти наших партнерів. Вони вірять, що виснаженням від війни примусить Україну здатися, а холодом і голодом зламають наших союзників і зменшать підтримку України. Блокування портів, терор проти тилових українських міст, руйнування нашої інфраструктури, створення енергетичної кризи в Європі - все це частина цієї російської стратегії. Тому завдання українського уряду максимально посилити нашу стійкість як держави і бути готовими до будь-яких сценаріїв", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр також назвав п'ять пріоритетних напрямків роботи уряду:

забезпечення потреб армії;

перезапуск економіки і підтримка підприємців;

підготовка до опалювального сезону і відновлення зруйнованої критичної інфраструктури;

нарощування експортних можливостей;

соціальна підтримка громадян.

Зокрема Шмигаль анонсував внесення до парламенту законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

"Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників Байрактар", - сказав Шмигаль.

Очільник уряду також подякував ЄС за п'ятий транш допомоги у 500 млн євро для забезпечення України необхідною зброєю.

"Це чергове важливе рішення, яке дозволяє нам змінити паритет у всіх видах озброєння на користь нашої армії на полі бою", - зазначив Шмигаль.

Крім того, Кабмін має затвердити залучення гранту від США у розмірі $4,5 млрд.

"Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поруч з Україною і допомагають нам наблизити перемогу. Ці кошти надійдуть через Цільовий фонд, створений Світовим банком. Ми вдячні Сполученим Штатам та всім нашим партнерам за постійну фінансову підтримку", - сказав Шмигаль.

Щодо підтримки бізнесу прем'єр повідомив про результати роботи за програмою релокації підприємств у безпечні регіони, грошову підтримку роботодавців і перспективи прискорення приватизації держмайна.

"Станом на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств. Ми допомагаємо бізнесу не просто фізично переїхати, але і швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, пов'язані з його запуском на новому місці. Надаємо можливість фактично безкоштовної оренди майна для розміщення. Крім того, уряд виплатив 37 млн грн роботодавцям, які наймали працівників із числа внутрішньо переміщених осіб. Ми також очікуємо на сьогоднішнє голосування у Верховній Раді за законопроєкт, який має суттєво прискорити приватизацію державного майна та державних підприємств. Це пришвидшення малої приватизації та усунення зайвих бюрократичних норм. Це нові можливості для бізнесу - купити об'єкт і вдихнути в нього нове життя, особливо під час релокації", - сказав Шмигаль.

Також очільник уряду повідомив про створення в Україні нових індустріальних парків.

"Маємо сьогодні два рішення уряду щодо створення нових індустріальних парків. Перший - це Хотин Invest. Другий - "Енергія Буковини". Обидва парки будуть розташовуватися в Чернівецькій області та сприятимуть розвитку економіки держави й регіону. За останні кілька тижнів це вже четвертий створений в Україні індустріальний майданчик. Президент Володимир Зеленський учора підписав два закони про податкові й митні стимули для таких парків, а тому їх розгортання та створення потужних виробництв в Україні лише починається", - сказав Шмигаль.

У напрямку відбудови пошкодженої інфраструктури у регіонах керівник уряду повідомив про виділення загалом 3 млрд грн.

"Маємо також рішення про перерозподіл 500 млн грн на відновлення та відбудову пошкодженої інфраструктури в регіонах, які постраждали від війни. Це кошти держави в рамках спільного з ЄБРР проєкту. Зараз ми їх спрямовуємо на першочергові потреби наших громадян і наших громад. Тобто загальна сума на відновлення регіонів, яку виділив Уряд від початку війни, фактично вже складає 3 млрд грн", - сказав Шмигаль.

Щодо опалювального сезону прем'єр пообіцяв, що ціна на газ залишиться незмінною для теплокомуненерго, а місцева влада таким чином зможе не підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду.

"Приймаємо рішення, згідно з яким "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива. Тобто, ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду. Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року", - сказав Шмигаль.

Раніше Шмигаль заявив, що уряд готується до різних сценаріїв опалювального сезону.

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