Уряд готується до різних сценаріїв опалювального сезону в Україні, - Шмигаль

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, підготовка до опалювального сезону включає 4 основні аспекти.

"Перше. Продовжується закачування газу в українські підземні газові сховища. Станом на сьогодні Україна вже має 11,3 млрд кубів газу. Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи", - сказав Шмигаль.

Він повідомив, що попри війну видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" майже не зменшився. Також працюють над запасом вугілля.

"Станом на середину липня у нас є 1,5 млн тонн вугілля. Це у два з половиною рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час. Продовжуємо нарощувати й власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали надійні понад 2 млн тонн", - зазначив прем'єр-міністр.

До подачі тепла готують підприємства та інфраструктуру. З бюджету виділили майже 300 млн грн на ремонти трьох ТЕЦ у Чернігові, Кременчуці та Охтирці.

"Наразі у середньому вже на третину виконані роботи з підготовки об’єктів теплопостачання, житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону", - додав він.

Також уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації через російське вторгнення.

3 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця наступного опалювального сезону ціни на комунальні послуги не змінюватимуться.

11 липня Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова, спрогнозував оптимістичне очікування опалювального сезону.

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