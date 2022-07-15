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Уряд готується до різних сценаріїв опалювального сезону в Україні, - Шмигаль

15 липня, 2022 п'ятниця
17:12
Суспільство На фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

В Україні працює відповідний штаб, який займається підготовкою до опалювального сезону. В країні накопичують запаси газу і вугілля, перевіряють підприємства та інфраструктуру і запланували гроші на випадок екстрених ситуацій

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. 

За його словами, підготовка до опалювального сезону включає 4 основні аспекти.

"Перше. Продовжується закачування газу в українські підземні газові сховища. Станом на сьогодні Україна вже має 11,3 млрд кубів газу. Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи", - сказав Шмигаль.

Він повідомив, що попри війну видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" майже не зменшився. Також працюють над запасом вугілля.

"Станом на середину липня у нас є 1,5 млн тонн вугілля. Це у два з половиною рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час. Продовжуємо нарощувати й власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали надійні понад 2 млн тонн", - зазначив прем'єр-міністр.

До подачі тепла готують підприємства та інфраструктуру. З бюджету виділили майже 300 млн грн на ремонти трьох ТЕЦ у Чернігові, Кременчуці та Охтирці. 

"Наразі у середньому вже на третину виконані роботи з підготовки об’єктів теплопостачання, житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону", - додав він.

Також уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації через російське вторгнення. 

  • 3 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця наступного опалювального сезону ціни на комунальні послуги не змінюватимуться. 
  • 11 липня Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова, спрогнозував оптимістичне очікування опалювального сезону.

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