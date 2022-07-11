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Особливих проблем не повинно бути у цей опалювальний сезон, - експерт з енергетики Білявський

11 липня, 2022 понедiлок
19:58
Економіка опалення

Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова вважає, що аналізуючи щорічні потреби країни у ресурсах, на сьогодні стан інфраструктури та ринку, можна прогнозувати оптимістичне очікування опалювального сезону

Про це він розповів в етері Еспресо.

Експерт з енергетики зазначив, що за його спостереженнями в Україні не повинно бути проблем у цей опалювальний сезон.

"Пропоную пройтися по чотирьох основним категоріям, аби легше було систематизувати всю інформацію. Перше – ресурси, до яких належать вугілля, природний газ, нафта, мазут, торф та ядерне паливо для атомних електростанцій. По ядерному паливу для атомних електростанцій 50%, якщо не більше потужностей, використовується ядерне паливо американського виробництва, тому тут проблем бути не повинно. Що стосується вугілля, то власного видобутку достатньо для того, аби вийти на 1 жовтня із запасами у 2 млн тонн, це той критичний мінімум, якій необхідний для роботи теплової генерації. По газу, за моїми розрахунками, у газових комірках України має зберігатися що найменше 15,5 млрд кубічних метрів природного газу. Цей обсяг вирахувано від газового обсягу, який був минулого року на початку опалювального сезону мінус 30%, і є відсоток падіння обсягу споживання. Тобто 15,5 млрд кубічних метрів блакитного палива має бути, з урахуванням можливої зупинки транспортної роботи російського газу для європейських споживачів. Відповідно, може бути зменшення тиску, тому ці технологічні задачі потрібно буде вирішувати шляхом додаткового постачання газу у саму систему трубопроводів. Торф та нафта, то тут обсяги мінімальні", - пояснив експерт з енергетики.

Максим Білявський зазначив інфраструктуру як наступну категорію, по якій планування та нормативне забезпечення, реалізація інвестиційних програм, програма усіх видів ремонтів - все зроблено.

"Оператори газорозподільних та газотранспортних інфраструктур, південних сховищ газу, енергорозподільної системи передач, тобто колективи цих всіх перерахованих підприємств – герої енергетичного фронту, вони роблять все можливе і неможливе, аби зараз зменшити кількість відключених абонентів. По газу приблизно 100 - 110 тисяч абонентів залишаються без підключення до газорозподільної структури. По електроенергії значно більше, понад 500 тисяч абонентів без підключення у наслідок обстрілів та бойових дій. Тому по інфраструктурі проблем не має бути", - підкреслив Білявський.

Експерт зауважив на третій категорії – ринок, де найбільша загроза може бути - втрата ліквідності ринків, тобто втрата обігових коштів, що може виникнути внаслідок недостатньої сплати громадянами за споживання енергоресурсів, рівень оплати може різко зменшитися зі зрозумілих причин.

Білявський додав:"Також заборгованість між підприємствами, у тому числі між виробниками електричної енергії з альтернативних джерел операторам системи передачі. Тому важливо аби рівень розрахунків промисловими користувачами міг залишатися на рівні минулого року мінус 20-25%".

Експерт з енергетики запевнив в оптимістичних очікуваннях опалювального сезону, враховуючи ці три категорії та їх готовність. Але, звісно, контроль за цими цільовими показниками та категоріями потрібно здійснювати, навіть, не щоденно, а щогодини.

  • Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна має імпортувати до наступного опалювального сезону ​​до 6 млрд куб. м газу та не зможе обійтися без зовнішньої допомоги
  • 2 липня правління НАК "Нафтогаз України" інформувало, що близько 8,5 млрд грн спрямують на імпорт газу для опалення

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Україна
газ
нафта
війна з Росією
опалювальний сезон
атомна енергетика
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