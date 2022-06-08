Нафтогаз потребує зовнішньої допомоги щодо імпорту газу для опалювального сезону в Україні
Україна має імпортувати до наступного опалювального сезону до 6 млрд куб. м газу та не зможе обійтися без зовнішньої допомоги
Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, виступаючи на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) у Вашингтоні, пише Інтерфакс-Україна."Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд куб. м газу", – сказав він.
Високі ринкові ціни на газ становлять для України велику проблему, але українські та американські урядовці зараз шукають рішення її, додав Вітренко. Зокрема, обговорюються можливості надання Україні фінансових гарантій або навіть використання для імпорту газу механізму ленд-лізу.
"За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд", – додав Вітренко.
- Також Нафтогаз готується до суду проти Газпрому через невиконання умови "качай або плати" і може повернутись до претензій на $12,2 млрд.
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