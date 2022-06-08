Про це ​заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, ​виступаючи на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) у Вашингтоні, пише Інтерфакс-Україна.

"Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати ​​до 6 млрд куб. м газу", – сказав він​.​

​Високі ринкові ціни на газ становлять для України велику проблему, але українські та американські урядовці зараз шукають рішення її, додав Вітренко.​ Зокрема, обговорюються можливості надання Україні фінансових гарантій або навіть використання для імпорту газу механізму ленд-лізу.

"За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд", – додав Вітренко.

Також Нафтогаз готується до суду проти Газпрому через невиконання умови "качай або плати" і може повернутись до претензій на $12,2 млрд.

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