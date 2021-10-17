Малиновський допоміг "Аталанті" розтрощити "Емполі" в чемпіонаті Італії
Український футболіст Руслан Малиновський взяв участь у переможному матчі "Аталанти" проти "Емполі" у 8-му турі чемпіонату Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Малиновський розпочав зустріч у запасі та вийшов на заміну на 68-й хвилині замість героя гри Йосипа Ілічича. Словенець у першому таймі зробив дубль, а перед заміною втратив шанс оформити хет-трик, коли не реалізував пенальті.
У підсумку, "Аталанта" перемогла "Емполі" 4:1, набрала 14 очок та вийшла на шосте місце. "Емполі" має 9 пунктів та йде 12-м.
Чемпіонат Італії
8-й тур
17 жовтня
"Емполі" - "Аталанта" 1:4
Голи: Ді Франческо, 30 - Ілічич, 11, 26, Віті, 49 (авт.), Сапата, 89
На 67-й хвилині Ілічич не реалізував пенальті
- Нагадаємо, 10 жовтня Руслан Малиновський заявив, що повернеться до збірної України, якщо його захоче бачити у команді головний тренер Олександр Петраков.
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