Малиновський допоміг "Аталанті" розтрощити "Емполі" в чемпіонаті Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Малиновський розпочав зустріч у запасі та вийшов на заміну на 68-й хвилині замість героя гри Йосипа Ілічича. Словенець у першому таймі зробив дубль, а перед заміною втратив шанс оформити хет-трик, коли не реалізував пенальті.

У підсумку, "Аталанта" перемогла "Емполі" 4:1, набрала 14 очок та вийшла на шосте місце. "Емполі" має 9 пунктів та йде 12-м.

Чемпіонат Італії

8-й тур

17 жовтня

"Емполі" - "Аталанта" 1:4

Голи: Ді Франческо, 30 - Ілічич, 11, 26, Віті, 49 (авт.), Сапата, 89

На 67-й хвилині Ілічич не реалізував пенальті