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Малиновський назвав умову свого повернення до збірної України

10 жовтня, 2021 неділя
20:25
Спорт Україна - Фінляндія, матч відбору ЧС-2022

Футболіст італійської "Аталанти" заявив, що повернеться до збірної України, якщо його захоче бачити у команді головний тренер Олександр Петраков

Про це Малиновський розповів у інтерв'ю calcionews24.com

За його словами, між ним та Олександром Петраковим виникло банальне непорозуміння, з якого роздмухали великий скандал. 

"З цього зробили більше, ніж було насправді. Минулого місяця у мене були розбіжності в поглядах з тренером: коли партнерам по "Шахтарю" та "Динамо" дозволили достроково повернутися до тренувань з клубами, я попросив зробити те ж саме, і мені дали добро. Я завжди готовий повернутися в збірну: не знаю, чи відбудеться це - вирішить тренер", - сказав Малиновський, який не отримав виклик до команди на відбіркові матчі чемпіонату світу-2022 проти Фінляндії (2:1) та Боснії і Герцеговини, який відбудеться 12 жовтня у Львові.  

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футбол
Збірна України
Руслан Малиновський
Аталанта
Олександр Петраков
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