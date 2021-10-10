Малиновський назвав умову свого повернення до збірної України

Про це Малиновський розповів у інтерв'ю calcionews24.com.

За його словами, між ним та Олександром Петраковим виникло банальне непорозуміння, з якого роздмухали великий скандал.

"З цього зробили більше, ніж було насправді. Минулого місяця у мене були розбіжності в поглядах з тренером: коли партнерам по "Шахтарю" та "Динамо" дозволили достроково повернутися до тренувань з клубами, я попросив зробити те ж саме, і мені дали добро. Я завжди готовий повернутися в збірну: не знаю, чи відбудеться це - вирішить тренер", - сказав Малиновський, який не отримав виклик до команди на відбіркові матчі чемпіонату світу-2022 проти Фінляндії (2:1) та Боснії і Герцеговини, який відбудеться 12 жовтня у Львові.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb