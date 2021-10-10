Малиновський назвав умову свого повернення до збірної України
Футболіст італійської "Аталанти" заявив, що повернеться до збірної України, якщо його захоче бачити у команді головний тренер Олександр Петраков
Про це Малиновський розповів у інтерв'ю calcionews24.com.
За його словами, між ним та Олександром Петраковим виникло банальне непорозуміння, з якого роздмухали великий скандал.
"З цього зробили більше, ніж було насправді. Минулого місяця у мене були розбіжності в поглядах з тренером: коли партнерам по "Шахтарю" та "Динамо" дозволили достроково повернутися до тренувань з клубами, я попросив зробити те ж саме, і мені дали добро. Я завжди готовий повернутися в збірну: не знаю, чи відбудеться це - вирішить тренер", - сказав Малиновський, який не отримав виклик до команди на відбіркові матчі чемпіонату світу-2022 проти Фінляндії (2:1) та Боснії і Герцеговини, який відбудеться 12 жовтня у Львові.
- Нагадаємо, 5 вересня Олександр Петраков заявив, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
- 13 вересня Петраков повідомив, що Малиновський відмовився грати у товариському матчі проти Чехії.
- 17 вересня Олександр Петраков оприлюднив список гравців, викликаних до збірної України, в якому не виявилося Руслана Малиновського.
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