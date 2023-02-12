Малиновський допоміг "Марселю" перемогти "Клермон" у скандальному матчі Ліги 1
У 23-му турі чемпіонату Франції з футболу "Марсель" впевнено переміг "Клермон"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч розпочався зі затримкою у 45 хвилин. Біля стадіону "Клермона" сталась сутичка фанатів. У ситуацію втрутилась французька поліція, яка застосувала сльозогінний газ, який зрештою потрапив на стадіон.
Українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі і наприкінці першого тайму заробив пенальті. Півзахисник вдало виконав штрафний удар, який потрапив у руку суперника. Одинадцятиметровий удар реалізував Алексіс Санчез.
У другому таймі Санчез подвоїв перевагу та зробив рахунок 2:0. Малиновський зіграв повний матч.
"Марсель" з 49 балами займає друге місце у турнірній таблиці. Команда відстає від ПСЖ на 5 очок.
"Клермон" - 11-й - 30 очок.
Ліга 1
23-й тур
12 лютого
"Клермон" - "Марсель" 0:2
Голи: А. Санчез, 44 (пен.), 81
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе