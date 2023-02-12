Малиновський допоміг "Марселю" перемогти "Клермон" у скандальному матчі Ліги 1

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч розпочався зі затримкою у 45 хвилин. Біля стадіону "Клермона" сталась сутичка фанатів. У ситуацію втрутилась французька поліція, яка застосувала сльозогінний газ, який зрештою потрапив на стадіон.

Українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі і наприкінці першого тайму заробив пенальті. Півзахисник вдало виконав штрафний удар, який потрапив у руку суперника. Одинадцятиметровий удар реалізував Алексіс Санчез.

У другому таймі Санчез подвоїв перевагу та зробив рахунок 2:0. Малиновський зіграв повний матч.

"Марсель" з 49 балами займає друге місце у турнірній таблиці. Команда відстає від ПСЖ на 5 очок.

"Клермон" - 11-й - 30 очок.

Ліга 1

23-й тур

12 лютого

"Клермон" - "Марсель" 0:2

Голи: А. Санчез, 44 (пен.), 81