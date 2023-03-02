Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових", - написала вона.

По-перше, противник поширює наратив про те, що Бахмут не має стратегічного значення і його оборона – це нібито політичне рішення.

"Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", - наголосила Маляр.

По-друге, пропагандисти дискредитують військове командування східного напрямку, викладаючи фейкові документи нібито зі штабу на сході.

По-третє, з метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін, зазначила Маляр.