Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав у коментарі CNN.

За його словами, військове командування не стане утримувати населені пункти ціною колосальних втрат людського ресурсу.

"Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо (відводимо війська), але робимо це організовано, без паніки", - сказав Череватий.

Водночас він наголосив, що нині рішення залишити Бахмут немає.

"Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу приймається відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає", - сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ.