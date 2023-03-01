Українське командування не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмута, – Череватий
Українське командування не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмута Донецької області, але може це зробити для порятунку життів особового складу
Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав у коментарі CNN.
За його словами, військове командування не стане утримувати населені пункти ціною колосальних втрат людського ресурсу.
"Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо (відводимо війська), але робимо це організовано, без паніки", - сказав Череватий.
Водночас він наголосив, що нині рішення залишити Бахмут немає.
"Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу приймається відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає", - сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ.
- Удень 25 січня речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив про відведення українських військ від Соледара Донецької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.29
Купівля 38.29Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе