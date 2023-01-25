Українські захисники відступили з Соледара, - речник ЗСУ
Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив про відведення українських захисників із Соледара, що на Донеччині
Про це Сергій Череватий повідомив в коментарі для журналістів, передає BBC Україна.
"Задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Оборонці Соледара створили справжній подвиг не зважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах", - зазначив речник східного угруповання ЗСУ.
- Нагадаємо, за оборону Соледара тривали місяці запеклих боїв, боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії Володимир Назаренко зазначив, що Соледар - це кілька квадратних кілометрів випаленої землі та випаленого міста. Ворог там поклав величезну кількість своїх військових.
- 20 січня ООН скерувала першу партію гуманітарної допомоги для міста, три вантажівки доставили їжу, воду, засоби гігієни та медикаменти.
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