Українські захисники відступили з Соледара, - речник ЗСУ

Про це Сергій Череватий повідомив в коментарі для журналістів, передає BBC Україна.

"Задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Оборонці Соледара створили справжній подвиг не зважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах", - зазначив речник східного угруповання ЗСУ.

Нагадаємо, за оборону Соледара тривали місяці запеклих боїв, боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії Володимир Назаренко зазначив, що Соледар - це кілька квадратних кілометрів випаленої землі та випаленого міста. Ворог там поклав величезну кількість своїх військових.

20 січня ООН скерувала першу партію гуманітарної допомоги для міста, три вантажівки доставили їжу, воду, засоби гігієни та медикаменти.

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