Про це повідомив речник Управління ООН з координації гуманітарної допомоги (OCHA) Йенс Лерке, передає The Guardian.

За його словами, колона з трьох вантажівок розвантажила продовольство, воду, засоби гігієни та медикаменти для близько 800 осіб у районах, підконтрольних українському уряду. При цьому він не уточнив місцезнаходження колони або те, як ООН змогла забезпечити її безпеку.

"Люди там (у Соледарі, - ред.) гостро потребують допомоги, тому ми дуже раді, що цей конвой дістався їх", - сказав Лерке.

ООН прагне збільшити кількість конвоїв із гуманітарною допомогою поблизу лінії фронту, і найближчими днями очікується більше, додав він.

За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.

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