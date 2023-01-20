До Соледара прибула перша партія гуманітарної допомоги від ООН
ООН скерувала першу партію гуманітарної допомоги для Соледара Донецької області. Три вантажівки доставили їжу, воду, засоби гігієни та медикаменти
Про це повідомив речник Управління ООН з координації гуманітарної допомоги (OCHA) Йенс Лерке, передає The Guardian.
За його словами, колона з трьох вантажівок розвантажила продовольство, воду, засоби гігієни та медикаменти для близько 800 осіб у районах, підконтрольних українському уряду. При цьому він не уточнив місцезнаходження колони або те, як ООН змогла забезпечити її безпеку.
"Люди там (у Соледарі, - ред.) гостро потребують допомоги, тому ми дуже раді, що цей конвой дістався їх", - сказав Лерке.
ООН прагне збільшити кількість конвоїв із гуманітарною допомогою поблизу лінії фронту, і найближчими днями очікується більше, додав він.
- За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.
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