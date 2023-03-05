Про це Ганна Маляр написала в телеграмі.

Заступниця міністра оборони ствердила, що росіяни надалі зазнають великих втрат, і медичні заклади на тимчасово окупованих територіях - переповнені. Тож дані про кількість поранених військових РФ швидко розповсюджуються серед особового складу.

"Зокрема, приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування. Така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника", - зазначила вона.

Через це, за словами Ганни Маляр, командування противника посилило заходи примусового й карального характеру в спробах покращити дисципліну.