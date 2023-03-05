Маляр: військові РФ відмовляються йти у наступ, а російське командування посилює каральні заходи
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ствердила, що в російських підрозділах поширюється тенденція відмови йти в наступ: командування посилює примусові й каральні заходи
Про це Ганна Маляр написала в телеграмі.
Заступниця міністра оборони ствердила, що росіяни надалі зазнають великих втрат, і медичні заклади на тимчасово окупованих територіях - переповнені. Тож дані про кількість поранених військових РФ швидко розповсюджуються серед особового складу.
"Зокрема, приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування. Така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника", - зазначила вона.
Через це, за словами Ганни Маляр, командування противника посилило заходи примусового й карального характеру в спробах покращити дисципліну.
- Згідно з ранковим зведенням Генштабу, РФ використовує мешканців Нової Каховки як живий щит, ворожа армія втрачає контроль над "козачими батальйонами" на фронті, а ЗСУ відбили понад 130 атак загарбників.
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