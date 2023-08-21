Маляр заявила, що через публікації у ЗМІ 82 бригада зазнала 5 ворожих авіаударів за добу

Про це вона написала у телеграмі.

"Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на півдні - 5 авіаударів по бригаді за добу", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про публікацію видання Forbes, у якому зазначалось, що 82 десантно-штурмова бригада, чисельністю 2 тисячі осіб, нібито вступила у бойові дії на півдні України.

Маляр нагадала, що за несанкціоноване поширення такої інформації встановлена кримінальна відповідальність ст. 114-2 ККУ, а саме позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.