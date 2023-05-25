Малюська розповів, чи міг би ChatGPT стати нотаріусом в Україні

Про це розповів очільник відомства Денис Малюська.

За його словами, нещодавно чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT розробника OpenAI успішно склав уніфікований адвокатський іспит у США. Водночас нотаріальний іспит в Україні він провалив.

"На теоретичній частині, там, де 100 запитань, правильних відповідей у ChatGPT виявилося 40. У ситуативних завданнях із 25 він відповів на 13 і в практичних завданнях із 30 так само 13 відповідей. Бар'єр не подолав, але в принципі відповідав непогано", - розповів Малюська.

Він дійшов висновку, що ШІ не міг би працювати в нас нотаріусом, але міг би стати його помічником.

Малюська припустив, що кращий результат робота у США пов'язаний із наявністю там значно більшої кількості літератури з адвокатської практики та великою кількістю змін у нормативній базі в Україні щодо нотаріусів після 2021 року, яких ChatGPT не знає.