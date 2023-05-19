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Користувачам iOS представили додаток ChatGPT

19 травня, 2023 п'ятниця
05:28
Світ

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT запустив додаток, яким зможуть користуватися власники гаджетів на платформі iOS

Про це заявляє компанія OpenAI.

"Після випуску ChatGPT ми чули від користувачів, що вони люблять використовувати ChatGPT у дорозі. Сьогодні (18 травня, - ред) ми запускаємо програму ChatGPT для iOS", - йдеться в повідомленні.

Додаток можна використовувати безкоштовно, він синхронізує історію користувача на всіх пристроях. Також він інтегрує Whisper (нейронну мережу), систему розпізнавання мови з відкритим вихідним кодом, що забезпечує голосове введення.

Крім того, підписники ChatGPT Plus отримують ексклюзивний доступ до можливостей GPT-4, ранній доступ до функцій і швидкий відгук.

Наразі відбувається запуск додатка в США. Розробники зазначають, що найближчими тижнями планується розширення і до інших країн. Таким чином жителям України варто буде почекати певний час.

Компанія додає, що користувачі Android у майбутньому також матимуть змогу встановити додаток.

Довідка: ChatGPT запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI і здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

Ще у лютому сервіс був недоступний в таких країнах як: Китай, Росія, Білорусь, Афганістан, Венесуела, Іран. Як з'ясувалося, розробник чат-бота заборонив деяким окремим країнам користуватися своїми сервісами відповідно накладених санкцій.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

  • Наприкінці березня Італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT, посилаючись на ймовірні порушення конфіденційності.
  • Крім того, у Китаї заборонили користування чат-ботом зі штучним інтелектом, а регуляторам наказали не пропонувати його послуги, зважаючи на нецензуровані відповіді на запитання користувачів. 
  • Згодом у Вашингтоні почали досліджувати можливі заходи для регулювання систем штучного інтелекту (ШІ), як от ChatGPT, оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.
  • Після цього у ЄС заявили, що створять робочу групу для розробки правил конфіденційності для ChatGPT.
Технології
США
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