Про це заявляє компанія OpenAI.

"Після випуску ChatGPT ми чули від користувачів, що вони люблять використовувати ChatGPT у дорозі. Сьогодні (18 травня, - ред) ми запускаємо програму ChatGPT для iOS", - йдеться в повідомленні.

Додаток можна використовувати безкоштовно, він синхронізує історію користувача на всіх пристроях. Також він інтегрує Whisper (нейронну мережу), систему розпізнавання мови з відкритим вихідним кодом, що забезпечує голосове введення.

Крім того, підписники ChatGPT Plus отримують ексклюзивний доступ до можливостей GPT-4, ранній доступ до функцій і швидкий відгук.

Наразі відбувається запуск додатка в США. Розробники зазначають, що найближчими тижнями планується розширення і до інших країн. Таким чином жителям України варто буде почекати певний час.

Компанія додає, що користувачі Android у майбутньому також матимуть змогу встановити додаток.

Довідка: ChatGPT запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI і здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

Ще у лютому сервіс був недоступний в таких країнах як: Китай, Росія, Білорусь, Афганістан, Венесуела, Іран. Як з'ясувалося, розробник чат-бота заборонив деяким окремим країнам користуватися своїми сервісами відповідно накладених санкцій.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.