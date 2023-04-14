У ЄС створять робочу групу для розробки правил конфіденційності для ChatGPT

Про це інформує Reuters,

Зазначають, що експерти, уряд США та низка інших європейських урядів висловили занепокоєння щодо швидкого впровадження ChatGPT та інших ШІ. Так члени Європейської служби захисту конфіденційності обговорили нещодавні заходи, які вижив стосовно ChatGPT італійській орган із захисту даних.

"Європейська служба захисту конфіденційності вирішила створити спеціальну робочу групу для сприяння співпраці та обміну інформацією щодо можливих примусових дій, які проводять органи із захисту даних", - пише видання.

Наголошують, що країни ЄС не планують карати чи якось впливати на компанії OpenAI. Натомість учасники організації прагнуть узгодити свої політичні позиції щодо ChatGPT.