Про це Малюська сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

"Вони утримуються в наших установах Міністерства юстиції. Мені щодня надсилають оновлення по статусу, хто де знаходиться. Власне, їхня доля залежить від однієї ключової речі – в нас є докази вчинення ними воєнних злочинів чи немає", - пояснив Малюська.

За його словами військовополонені, які не підозрюються у вчиненні воєнних злочинів працюють на режимних об'єктах.

"Ті, щодо яких доказів вчинення ними воєнних злочинів немає, – вони звичайні військовополонені за Женевською конвенцією, утримуються до того часу, поки не буде запит на обмін таких осіб. До того часу вони найчастіше за все працюють у нас, займаються деревообробкою під охороною на режимних об'єктах", - сказав Малюська.

Він додав, що стосовно військовополонених, які вчинили воєнні злочини, порушуються кримінальні провадження.

"Там кримінальне провадження, щодо них здійснюються слідчі дії з розслідування воєнних злочинів і винесення вироків. Але вони теж можуть бути обміняні на наших військових, які утримуються в полоні в Російської Федерації", - зазначив Малюська.

Міністр юстиції констатував, що найтиповіша доля і першої, і другої групи військовополонених – це піти на обмін.

"Різниця в тому, що друга група – які вчинили воєнні злочини – отримають вирок, що є перешкодою для їхнього подальшого нормального життя, з одного боку. З іншого боку, така категорія полонених є більш цінною для сторони агресора як предмет обміну - що яскравіший злочинець, чим більше зла він накоїв, тим більша його значущість, тим більше його хочуть забрати, щоб прибрати ризики для подальших обвинувачень. І тим вагоміших наших героїв ми можемо забрати з полону", - зазначив Малюська.

7 червня Денис Малюська заявив, що на утримання одного військовополоненого окупанта потрібно 3 тис. грн на місяць.

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