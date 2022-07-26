Малюська розповів, що відбувається з російськими військовополоненими в Україні
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що російські військовополонені працюють в Україні на режимних об'єктах, а підозрювані у воєнних злочинах проходять по кримінальних провадженнях
Про це Малюська сказав у інтерв'ю РБК-Україна.
"Вони утримуються в наших установах Міністерства юстиції. Мені щодня надсилають оновлення по статусу, хто де знаходиться. Власне, їхня доля залежить від однієї ключової речі – в нас є докази вчинення ними воєнних злочинів чи немає", - пояснив Малюська.
За його словами військовополонені, які не підозрюються у вчиненні воєнних злочинів працюють на режимних об'єктах.
"Ті, щодо яких доказів вчинення ними воєнних злочинів немає, – вони звичайні військовополонені за Женевською конвенцією, утримуються до того часу, поки не буде запит на обмін таких осіб. До того часу вони найчастіше за все працюють у нас, займаються деревообробкою під охороною на режимних об'єктах", - сказав Малюська.
Він додав, що стосовно військовополонених, які вчинили воєнні злочини, порушуються кримінальні провадження.
"Там кримінальне провадження, щодо них здійснюються слідчі дії з розслідування воєнних злочинів і винесення вироків. Але вони теж можуть бути обміняні на наших військових, які утримуються в полоні в Російської Федерації", - зазначив Малюська.
Міністр юстиції констатував, що найтиповіша доля і першої, і другої групи військовополонених – це піти на обмін.
"Різниця в тому, що друга група – які вчинили воєнні злочини – отримають вирок, що є перешкодою для їхнього подальшого нормального життя, з одного боку. З іншого боку, така категорія полонених є більш цінною для сторони агресора як предмет обміну - що яскравіший злочинець, чим більше зла він накоїв, тим більша його значущість, тим більше його хочуть забрати, щоб прибрати ризики для подальших обвинувачень. І тим вагоміших наших героїв ми можемо забрати з полону", - зазначив Малюська.
- 7 червня Денис Малюська заявив, що на утримання одного військовополоненого окупанта потрібно 3 тис. грн на місяць.
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