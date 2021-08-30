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"Ман Сіті" продовжив контракт з найкращим гравцем АПЛ на 6 років

30 серпня, 2021 понедiлок
12:54
Спорт Рубен Діаш

Захисник Рубен Діаш продовжив контракт з англійським "Манчестер Сіті"

Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".

Рубен Діаш підписав новий контракт з "Манчестер Сіті" до літа 2027 року. Фінансові умови нової угоди 24-річного португальця не повідомляються.

Португалець перейшов в "Сіті" у вересні минулого року з "Бенфіки" за 68 млн євро. У дебютному сезоні в Англії центрбек допоміг клубу з Манчестера виграти АПЛ і дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

АПЛ визнала Рубена Діаша найкращим футболістом минулого сезону

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