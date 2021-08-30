"Ман Сіті" продовжив контракт з найкращим гравцем АПЛ на 6 років

Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".



Рубен Діаш підписав новий контракт з "Манчестер Сіті" до літа 2027 року. Фінансові умови нової угоди 24-річного португальця не повідомляються.



Португалець перейшов в "Сіті" у вересні минулого року з "Бенфіки" за 68 млн євро. У дебютному сезоні в Англії центрбек допоміг клубу з Манчестера виграти АПЛ і дійти до фіналу Ліги чемпіонів.



АПЛ визнала Рубена Діаша найкращим футболістом минулого сезону

28 серпня у 3-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" переміг "Арсенал" з рахунком 5:0.