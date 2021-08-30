"Ман Сіті" продовжив контракт з найкращим гравцем АПЛ на 6 років
Захисник Рубен Діаш продовжив контракт з англійським "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".
Рубен Діаш підписав новий контракт з "Манчестер Сіті" до літа 2027 року. Фінансові умови нової угоди 24-річного португальця не повідомляються.
Португалець перейшов в "Сіті" у вересні минулого року з "Бенфіки" за 68 млн євро. У дебютному сезоні в Англії центрбек допоміг клубу з Манчестера виграти АПЛ і дійти до фіналу Ліги чемпіонів.
АПЛ визнала Рубена Діаша найкращим футболістом минулого сезону
- 28 серпня у 3-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" переміг "Арсенал" з рахунком 5:0.
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