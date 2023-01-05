Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у ворота лондонського "Челсі" забив Ріяд Марез, який відзначився на 63-й хвилині.

Після 17 матчів "Манчестер Сіті" набрав 39 очок, займає друге місце і відстає від лідера - "Арсеналу" - на 5 очок.

"Челсі" йде лише десятим, до зони ЛЧ - 10 балів.

Англійська Прем'єр-ліга

19-й тур

5 січня

"Челсі" - "Манчестер Сіті" 0:1

Гол: Марез, 63

3 січня повідомлялось, що "Челсі" та "Шахтар" проведуть переговори щодо трансферу вінгера Михайла Мудрика.

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