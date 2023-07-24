Про це повідомив волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула.

Фонд Притули провів аукціон, на якому було виставлено знамениту мапу з розділеною Росією. Вперше її помітили журналісти у грудні 2022 року у кабінеті голови ГУР Буданова під час інтерв'ю. У результаті за неї віддали 14 млн гривень.

"Продано! "Карта Буданова" з розділеною Росією пішла з молотка за 14 млн гривень! Вітаю пана Михайла з перемогою в аукціоні!Дякую всім учасникам за запеклу боротьбу, дякую всім глядачам за активність в чаті й дякую команді фонду за допомогу в організації!", - написав Притула.

Він зазначив, що вся сума долучиться до збору "Виявляємо - знищуємо" на закупівлю п'яти комплексів БПЛА EOS для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Ексклюзивна мапа цікава тим, як Буданов бачить розділення РФ. Так, на ній чорним маркером до складу України обведені Курська, Бєлгородська області та Кубань. На Калінінградській області написано "ФРН", на Карелії та північному заході – "Ф", на Кавказі - "Ічкерія", на центральних областях та частині Сибіру - "ЦАР", на Далекому Сході - "К", на Курильських островах - "Японія".

Фото: facebook-сторінка Сергія Притули