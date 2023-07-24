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"Мапу Буданова" продали на аукціоні за 14 млн грн, гроші підуть на безпілотники для ГУР

24 липня, 2023 понедiлок
09:08
Суспільство Кирило Буданов

У неділю, 23 липня, на аукціоні за 14 млн гривень продали мапу із розділеною на частини територією РФ, яка раніше належала керівнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову. Кошти від продажу підуть на розвідувальні комплекси БПЛА для ГУР

Про це повідомив волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула.

Фонд Притули провів аукціон, на якому було виставлено знамениту мапу з розділеною Росією. Вперше її помітили журналісти у грудні 2022 року у кабінеті голови ГУР Буданова під час інтерв'ю. У результаті за неї віддали 14 млн гривень.

"Продано! "Карта Буданова" з розділеною Росією пішла з молотка за 14 млн гривень! Вітаю пана Михайла з перемогою в аукціоні!Дякую всім учасникам за запеклу боротьбу, дякую всім глядачам за активність в чаті й дякую команді фонду за допомогу в організації!", - написав Притула.

Він зазначив, що вся сума долучиться до збору "Виявляємо - знищуємо" на закупівлю п'яти комплексів БПЛА EOS для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Ексклюзивна мапа цікава тим, як Буданов бачить розділення РФ. Так, на ній чорним маркером до складу України обведені Курська, Бєлгородська області та Кубань. На Калінінградській області написано "ФРН", на Карелії та північному заході – "Ф", на Кавказі - "Ічкерія", на центральних областях та частині Сибіру - "ЦАР", на Далекому Сході - "К", на Курильських островах - "Японія".

Притула продав "мапу Буданова" за 14 млн грн

Фото: facebook-сторінка Сергія Притули

  • Раніше Опендатабот повідомив, що лише за червень 2023 року українці надіслали рекордні 2,4 млрд грн на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України, які організовували збори для Збройних Сил України. За пів року загальна сума донатів склала 8,4 млрд гривень.
 

Економіка
Війна з Росією
безпілотник
ГУР
Сергій Притула
Кирило Буданов
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