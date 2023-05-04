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Марафон "Із полум'я зродились"

4 травня, 2023 четвер
12:12
Здоров'я

З 15 травня і до мети збору на гастроскоп для НВМКЦ "Головний військовий клінічний госпіталь"

Запрошуємо вас на пресконференцію благодійного марафону на підтримку проєкту створення сучасного приймального відділення Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь". Марафон ініціювали двоє хлопців військових, які були колись пацієнтами шпиталю.

Сергій Храпко та Олександр Швецов. 

Олександр Швецов був призваний на військову службу у 29 років, зараз йому 38. 31 березня 2014 року для нього почалася війна. 4 липня на околицях Луганська Олександр отримав вогнепальне осколкове наскрізне поранення лівої гомілки з пошкодженням підколінної артерії. Втратив 2 літри крові. Операція  шунтування артерії виявилася не ефективною. Кровотік не відновлювався.  5 липня лікарі прийняли рішення про невідкладне хірургічне втручання та ампутували ліву ногу на рівні стегна. За праву ногу боролися більше пів року.

Сашко повернувся додому після лікування й протезування, усвідомивши, що його власне життя змінилося й тепер треба опановувати нові реалії. Він пройшов цей шлях сам, та допомагає багатьом пораненим побратимам. Всі ці роки він організовував поїздки для ветеранів. Показував їм світ та вчив жити з протезом. В перші дні  широкого наступу він один з перших почав приїздити та допомагати шпиталю. Він активно пояснює чому протезуватися краще в Україні. На власному прикладі. Брав і бере участь в Іграх Нескорених.

Сергій Храпко потрапив в шпиталь у 2015 році, відділення гнійної хірургії. 45 років — двоє дітей. Киянин Сергій Храпко втратив ліву руку й ліву ногу 16 травня 2015 року, внаслідок мінометного обстрілу на околицях села Луганське, Бахмуцького району.. 20 операцій. Купу перев'язок. Складне протезування. Нове життя.  Сергій активно підтримує побратимів в реабілітації. Сам став волонтером і допомагає іншим. Брав і бере участь в Іграх Нескорених.

Дистанція, яку мають пройти хлопці назустріч один одному -  120 км. Це 171480 кроків. Сергій виходить з Києва, Олександр з Житомира. Десь на трасі вони мають зустрітись. Старт 15.05 о 12:30 від табличок "кінець Києва" і "кінець Житомира". Кожен крок для них - це є непрості зусилля. Але бажання допомогти пораненим значно сильніше. У ваших силах довести їм, що всі їх зусилля – не марні. Кожен донат в 22 гривні – це один їх крок. Щоб вирішити задачу треба 165 156 донатів. Кінцева мета – збір коштів на гастроскоп вартістю 3 633 420.

Ми віримо, що всі зусилля наших неймовірних героїв не марні, але потребуємо вашої підтримки та розголосу. 

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